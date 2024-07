Due nuovi acquisti per il Cagliari. Ieri a tarda sera il club di Tommaso Giulini ha chiuso con l’Atalanta per Nadir Zortea e Roberto Piccoli.

Il difensore è stato acquistato a titolo definitivo per 5 milioni e ha firmato un contratto quadriennale. L’attaccante arriva con un prestito oneroso da 1 milione e diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

Non finisce qui, il Cagliari a breve annuncerà un altro acquisto. Dall’Empoli arriverà Sebastiano Luperto, difensore centrale classe 1996: ha già svolto le visite mediche, atteso per oggi l’annuncio. Si legherà al Cagliari fino al 2028.

Terzino destro abile in fase offensiva, Zortea (classe 1999) viene da due mezze stagioni in prestito. A gennaio 2023 l’Atalanta lo ha prestato al Sassuolo, quest’anno ha concluso la stagione al Frosinone. Una vita in prestito per Roberto Piccoli, attaccante classe 2001 anche lui di proprietà dell’Atalanta. Una vita in prestito: allo Spezia, al Genoa, al Verona, all’Empoli e, nella scorsa stagione, al Lecce, con cui ha segnato cinque gol.

(Unioneonline)

