Il Cagliari guarda avanti e ha già messo nel mirino la sfida con il Cittadella. Trasferta insidiosa, come dimostrano il successo colto sul campo del Pisa sabato scorso e lo strepitoso stato di forma dei veneti.

Oggi la squadra ha ripreso ad allenarsi ad Assemini, ma continua a tenere banco il mercato. Ceduto in prestito Pereiro al National, si attende l’acquisto di un centrocampista di gamba con – all’occorrenza – capacità di accollarsi compiti di regia. Il nome resta coperto, ma non si tratterebbe di Nainggolan, avvistato a Cagliari dove ha casa e famiglia, che comunque potrebbe raggiungere un accordo con il club rossoblù vista anche la predisposizione di Ranieri ad accoglierlo nel gruppo, seppure a certe condizioni. In serata il Ninja ha rilasciato un’intervista a una radio della Capitale sottolineando che, al momento, sul suo futuro non c’è ancora «nulla di concreto all’orizzonte».

Per la difesa, potrebbe essere percorribile la pista che conduce al centrale della Cremonese Vlad Chiriches, nel contesto di un’operazione che vedrebbe coinvolto anche Goldaniga, che piace al nuovo tecnico grigiorosso Davide Ballardini e che effettuerebbe il percorso inverso. Sempre della Cremonese, se non dovesse arrivare Chiriches, piace il profilo di Matteo Bianchetti.

Del tutto da escludere l’arrivo del doriano Colley, che potrebbe accasarsi al Monza, rientrando in uno scambio con l’ex rossoblù Carboni.

Saranno le dinamiche di mercato a confermare o smentire queste operazioni.

In uscita, oltre a Goldaniga, ci sarebbero anche Viola e Millico, che continua a piacere alla Spal.

Intanto grande risalto è stato dato dai media liguri all’addio del preparatore atletico dopo undici anni alla Sampdoria, del preparatore atletico Massimo Catalano: non ha resistito alla chiamata a Cagliari di Sir Claudio.

