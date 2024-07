Il primo giorno della stagione 2024-2025 avrebbe dovuto regalare al Cagliari e ai suoi tifosi l'ufficialità della nomina di Davide Nicola a successore di Re Claudio Ranieri. Un'attesa, ancora una volta, vana. Lunedì prossimo, quando i cancelli del Crai Sport Center si riapriranno per il via del precampionato, ci saranno Nicola e il suo staff ad attendere i rossoblù, questa è una certezza. Ma quel sospirato annuncio non è arrivato neanche ieri e non arriverà prima di venerdì.

Era tutto pronto. L'accordo fatto tra le due società, con Nicola che rinuncia al premio salvezza e che gli verrà versato dal Cagliari, come rimborso al club toscano, in un'operazione che ha visto uscire Sebastiano Luperto, il cui arrivo in Sardegna è ormai slegato dalla questione allenatore. Ma a bloccare tutto un intoppo burocratico.

Alberto Masu

