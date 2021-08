Cáceres è già arrivato ad Asseminello. Manca ancora la firma, ma il difensore ex Juve e Fiorentina è uno dei rinforzi a disposizione di Semplici per presidiare la fascia destra: può giocare nei tre di retroguardia o esterno nei cinque di centrocampo.

Ed è proprio sulla corsia destra che si stanno concentrando gli sforzi di calciomercato dei rossoblu: è praticamente fatta anche per il 2000 nazionale Under 21 Bellanova in prestito dal Bordeaux. Lo scorso anno ha giocato in B con il Pescara. E in under 21 spesso si gioca il posto proprio con il cagliaritano Zappa. Sfumato Scamacca per il no del Sassuolo, il Cagliari sta anche cercando un attaccante dopo le partenze di Simeone e Cerri. Se non dovesse riuscire a centrare l'obiettivo continuerebbe ancora con Farias e Ceter.

Premier di nuovo su Nandez: a sorpresa in pole position c'è il Watford. Altrimenti l'uruguaiano resterebbe in Sardegna almeno sino all'apertura della finestra di gennaio.

A sorpresa potrebbero rimanere anche Oliva e Walukiewicz, con Semplici a quel punto chiamato a valorizzare i due giocatori e metterli al centro del progetto che ripartirà dopo la sosta con la gara con il Genoa.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata