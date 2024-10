Il Bologna non vinceva dal 22 settembre, poi soltanto pareggi in Serie A e sconfitte in Champions League. Per Vincenzo Italiano lo 0-2 di Cagliari dà grandi indicazioni: «Finalmente abbiamo fatto una gara completa dal primo all'ultimo minuto, mettendoci attenzione e grande concretezza», la soddisfazione del tecnico ospite. «Una prestazione che ci permette di vincere e senza subire gol, cosa che dà morale. Sono contento per come i ragazzi hanno approcciato: avevamo bisogno di una gara del genere. Vedo crescita e passi in avanti: soprattutto nelle gare di Champions League, contro squadre con quell’intensità e quel ritmo, siamo riusciti a tenere botta. Dobbiamo lavorare e portare quello che incontriamo in Europa anche in campionato: abbiamo tanti margini e stiamo crescendo in condizione».

Italiano ha insistito sulla concretezza e oggi ha avuto risposte: «Tutti dovevano fare di più. Nel momento in cui si alza l’attenzione da parte di tutti si ottengono i risultati. È la nona giornata, la classifica non va guardata ma tutti vogliamo aggiungere punti e oggi si è venuti qua con questo intento. Quando nell’individuale alzi le prestazioni il collettivo ne giova».

