In attesa di sapere se la partita col Modena potrà essere rigiocata (lunedì il Giudice sportivo esaminerà il ricorso per il “giallo” fantasma di Zappa), il Cagliari prova a riprendersi subito i tre punti oggi alla Unipol Domus contro il nuovo Benevento di Stellone, che in settimana ha sostituito Cannavaro.

Tre punti fondamentali per rientrare nella griglia dei playoff e per restare in scia al secondo posto, distante 11 lunghezze dopo il successo del Genoa nell’anticipo di ieri col Palermo.

Anche stavolta Ranieri dovrà fare i conti con parecchie assenze. Agli infortuni di Pavoletti, Deiola, Viola, Di Pardo e Nandez si sono aggiunti il forfait di Falco e la squalifica di Rog (oltre al danno, la beffa). Scalpita, invece, Mancosu, che non gioca una partita ufficiale da oltre due mesi. Ed è lui la novità più attesa nell’undici titolare annunciato dal tecnico rossoblù per la caccia alle Streghe giallorosse.

Al via, dunque, Radunovic, Altare, Dossena, Obert, Zappa, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi, Mancosu, il grande ex Lapadula (a segno nella gara d’andata) e il giovane sloveno Prelec, all’esordio dal primo minuto.

I campani, sprofondati al penultimo posto dopo la sconfitta interna con il Venezia, romperanno il ghiaccio, invece, con Paleari, Veseli, Leverbe, Tosca, Improta, Tello, Acampora, Karic, Foulon, La Gumina e Simy.

Il fischio d’inizio alle 14, arbitra l’internazionale Sozza.

