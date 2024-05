La vittoria dell’Udinese a Lecce ha complicato i piani. Ma non molto, perché le sconfitte di Empoli, Frosinone e Sassuolo regalano al Cagliari due match point per la salvezza.

Bastano tre punti per assicurarsi la permanenza in A, visto che gli scontri diretti Udinese-Empoli e Frosinone-Udinese non permetterebbero a più di due fra queste tre squadre di superare i rossoblù che, va da sé, a quota 36 sarebbero irraggiungibili anche dal Sassuolo che di punti ne ha 29 e può arrivare massimo a 35. Potrebbero bastare anche meno di 36 punti, ma per sicurezza...

Il primo matchpoint sarà domenica alle 12.30 al Mapei Stadium, sul campo di un Sassuolo che ha solo un risultato a disposizione per continuare a sperare, la vittoria. Mal che vada, ci si gioca tutto alla Domus nell’ultima di campionato, contro una Fiorentina che avrà la testa ad Atene, dove sarà impegnata il mercoledì successivo nella finale di Conference League. Ma la debacle di due anni fa a Venezia insegna: meglio non arrivare con l’acqua alla gola e festeggiare con una settimana d’anticipo in un Mapei Stadium che sarà decisamente rossoblù.

In 4mila sono pronti a riempire il settore ospiti (biglietti in vendita da oggi, 14 maggio, alle ore 15, al prezzo di 20 euro). Senza contare i tanti tifosi del Cagliari che andranno a riempire gli altri settori, vista anche la non nutrita tifoseria dei neroverdi.

