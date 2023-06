Come in campionato, anche nella finale d’andata dei playoff il Cagliari vede sfumare la vittoria in pieno recupero per un calcio di rigore. Col Bari finisce 1-1 e domenica al San Nicola servirà una vittoria per tornare in Serie A.

Ranieri rilancia Mancosu alle spalle della coppia formata da Lapadula e Luvumbo. Si gioca su ritmi alti in una Domus col tutto esaurito e subito trasformata in bolgia. E dopo 9’ a sbloccarla di pensa Lapadula: l’assist da destra di Mancosu e il bomber insacca di testa, mettendo subito il Cagliari avanti. Il Bari reagisce e prima ci prova con Esposito e poi, dall’angolo successivo, con Zuzek di testa, che tutto solo mette fuori. Al 17’ la replica porta al raddoppio di Lapadula, ma la rete viene annullata e per il fuorigioco in partenza di Luvumbo. Al 22’, angolo di Mancosu, testa di Deiola e traversa piena.

Poi esce il Bari, che spinge mettendo in difficoltà il Cagliari. E al 37’ altro episodio chiave del primo tempo: sul cross di Esposito il Var vede un tocco con la mano di Nandez e Marini indica il dischetto. Calcia Cheddira, ma Radunovic è bravissimo a intuire e difendere il vantaggio. Nel finale, al 50’, angolo di Esposito e Cheddira, tutto solo, mette clamorosamente fuori di testa.

In avvio di ripresa, ancora Radunovic salva miracolosamente su Cheddira lanciato a rete. Il Cagliari soffre e perde per infortunio Mancosu, sostituito da Prelec. Il portiere si conferma insuperabile al 15’ sul tacco ravvicinato di Benedetti. Ranieri inserisce Pavoletti per Lapadula, mentre ancora Radunovic si salva su Ceter al 38’. Finale di sofferenza, il Cagliari perde anche Nandez e, al 44’, Zappa salva sul tiro a botta sicura di Cheddira. Ma al 46’ un tocco di Altare su Folorunsho convince il Var a chiamare Mariani.

Ancora rigore, ma stavolta Mignani fa entrare Antenucci proprio per battere il penalty. Esecuzione perfetta, niente da fare per Radunovic e accenno di rissa sotto la curva. Dopo 12’ di recupero, finisce 1-1, con un ultimo brivido per un colpo di testa al lato di Prelec.

A Bari il Cagliari dovrà compiere un’impresa.

