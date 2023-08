È in arrivo in Sardegna il nuovo difensore del Cagliari Mateusz Wieteska. L’ultimo colpo di mercato della società rossoblù. Classe 1997, il difensore polacco arriva a titolo definitivo dal Clemont. Ieri ha sostenuto le visite mediche. Oggi la firma sul contratto per quattro anni.

Ad accompagnarlo l’intermediario di Sinnai Roberto Meloni. Fa parte della Srm Management insieme a Johan Caurant. Meloni, 39 anni, originario di Sinnai, vive a Parigi e fa il procuratore di calcio. Cura gli interessi di giovani grandi promesse, a Sinnai ha giocato nel settore giovanile, poi in Promozione.

«Ho lasciato il paese e gli affetti più cari alla ricerca di un lavoro. Qui sto bene e sono felice. Ho girato il mondo per alcuni anni lavorando in diversi villaggi turistici con l'opportunità di imparare diverse lingue». Cura anche gli interessi della punta della nazionale francese Under 21 e del Rennes, Arnaud Kalimuendo, dell'esterno del Sassuolo Armand Laurienté e di diversi under, appartenenti a club della prima serie francese.

