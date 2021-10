Cagliari-Venezia finisce 1-1. Le pagelle dei rossoblù.

Cragno 6: Primo tempo quasi da disoccupato, eccezion fatta per un brivido provocato da una conclusione di Johnsen. Nel secondo tempo ordinaria amministrazione. Sul gol del pari viene messo fuori causa dalla deviazione di Caceres.

Caceres 7: Serve il cross di prima, quasi telecomandato, che Keita può solo inzuccare in rete per l’1-0. Una sbavatura su Johnsen nel primo tempo, ma in fase difensiva è spesso decisivo. Ed è, purtroppo, decisivo anche sul tiro di Busio, che devia col braccio, rendendolo imparabile per Cragno. Complessivamente, però, la sua partita migliore da quando è a Cagliari.

Godin 6.5: roccioso, essenziale, efficace. Nell’azione finale non riesce a essere al suo posto.

Carboni 6: partita attenta nel primo tempo, qualche sbavatura nel secondo. Esce per infortunio poco prima del patatrac.

Nandez 7: è uno dei protagonisti del contropiede perfetto che porta al vantaggio. Sempre pimpante, subisce falli, accelera, strappa. Prezioso e infaticabile.

Deiola 6,5: primo tempo di grande sostanza. Pressa, recupera e toglie più di una castagna dal fuoco. Quando può prova a liberare il tiro, senza fortuna. Cala nella ripresa ed esce sfinito al 72’.

Marin 7: quando si accende lui la manovra del Cagliari cambia passo. Recupera la palla che innesca l’1-0. Anima della mediana, in chiusura di primo tempo centra anche un palo.

Strootman 5,5: è il più basso dei tre centrocampisti centrali. Parte concentrato e prova a mettere ordine nella mediana rossoblù. Meglio in fase di interdizione, ma è troppo lento e macchinoso.

Lykogiannis 6: più contenimento che spinta, l’azione del pari si innesca sulla sua fascia.

Joao Pedro 5,5 :duella con Svoboda, ma non sfonda. Corre e pressa e torna ad aiutare. Per lui, però, è una serata spuntata.

Keita 6,5: Ha solo due vere occasioni per fare male: nella prima è letale (inzuccata e gol), nella seconda arriva in leggero ritardo.

Pavoletti 6: entra al 66’ e fa quello che deve fare per allungare la squadra nel momento più difficile, ovvero saltare su ogni lancio, fare a sportellate, proteggere palla e cercare sponde.

Zappa 5,5: entra per blindare la fascia destra. Ma l’irruenza prevale sulla concentrazione.

Altare sv: un senza voto per i pochi minuti giocati, un 5 per l’incertezza sul gol di Busio. Ma era all’esordio, entrato praticamente a freddo al posto di Carboni. Ad maiora.

Grassi sv

Mazzarri 6: Busio gli toglie al 92esimo la gioia della prima vittoria stagionale nel giorno del suo 60esimo compleanno. Bene il Cagliari nel primo tempo, ma la condizione attuale dei giocatori sembra concedere benzina solo per 60 minuti. Forse qualche cambio doveva effettuarlo prima.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata