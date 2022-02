L’incubo Covid sembrava ormai alle spalle, e invece il Cagliari si ritrova ad aver a che fare con altri due casi di positività di calciatori così costretti a saltare almeno la partita di domenica (ore 12.30) a Bergamo contro l’Atalanta.

Il club ha reso noto che “i test sanitari hanno evidenziato la positività al Covid-19 di Giorgio Altare e Gabriele Zappa”.

Entrambi vaccinati e asintomatici, sono stati posti in isolamento.

"Il Club ha informato le autorità competenti in materia", ha aggiunto la società sarda.

Meno scelta per Mazzarri in vista della sfida al Gewiss Stadium dunque, ma a destra dovrebbe esserci il titolare Bellanova. Più probelmatica la situazione in difesa, dove è positivo anche Carboni: a questo punto dovrebbero giocare Goldaniga, Lovato e Ceppitelli. In attacco mancherà lo squalificato Joao Pedro.

Dirigerà la sfida di Bergamo Prontera di Bologna.

