Ultimo giorno di riposo per il Cagliari, che domani pomeriggio riprenderà gli allenamenti ad Asseminello. Campionato fermo per gli impegni delle varie nazionali e anche in casa rossoblù si paga dazio alle convocazioni, con quattro rossoblù che saranno assenti fino alla settimana prossima.

Domani mancheranno Makoumbou (con il Congo per le gare di qualificazione alla Coppa d'Africa contro il Sudan del Sud), Obert (in Slovacchia per le sfide con Lussemburgo e Bosnia ed Erzegovina per Euro2024), Kourfalidis (con l'Under 21 greca contro Polonia e Bielorussia) e Lapadula. Ma il bomber, che ha raggiunto il ritiro del Perù a Madrid, oggi è rimasto a riposo per una distorsione alla caviglia destra rimediata nel finale della partita con la Reggina.

Nulla di grave, ma il giocatore verrà seguito giorno dopo giorno dallo staff medico dei Bicolor, in stretto contatto con i colleghi del Cagliari. Niente forzature, con Lapadula che potrebbe giocare solo una delle due amichevoli con Germania (sabato a Mainz) e Marocco (martedì prossimo a Madrid).

Intanto, alla ripresa ad Asseminello, domani pomeriggio verranno tenuti sotto controllo gli infortunati Luvumbo (costretto a rinunciare alla convocazione dell'Angola), Pavoletti e Rog.

