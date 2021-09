Il Cagliari continua a lavorare per preparare al meglio la partita in programma domenica contro la capolista Napoli. Una “trasferta di fuoco” per i rossoblù, reduci dalla sconfitta casalinga contro l’Empoli e penultimi in classifica con solo due punti conquistati in 5 giornate.

Ad Asseminello, agli ordini di mister Mazzarri, si è svolta in queste ore una seduta di allenamento all’insegna degli esercizi di attivazione tecnica e del lavoro atletico. Poi esercitazioni tattiche in funzione della gara e partitella finale.

Quanto alla probabile formazione che scenderà in campo al “Diego Maradona” Mazzarri potrebbe proporre Cragno, coperto da Godin e Ceppitelli, con Caceres e Lykogiannis in fascia e a centrocampo Nandez, Marin, Deiola e Dalbert e davanti la coppia Joao Pedro-Keita.

Indisponibili Ceter, Faragò, Ladinetti e Rog, nuovamente operato al crociato e destinato a stare fuori per 6 mesi.

La direzione di gara sarà affidata all’arbitro Piccinini di Forlì.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata