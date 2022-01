Cagliari al lavoro in vista della ripresa del campionato dopo le Festività natalizie, che vedrà la squadra sarda in campo allo stadio di Marassi la Sampdoria, nel lunch match dell’Epifania.

Ad Asseminello i rossoblù di Mazzarri hanno dedicato la seconda seduta d’allenamento del 2022 ad esercizi dedicati alla forza, alla tecnica e al possesso palla.

Al termine della seduta, focus tattico e una serie di partitelle giocate su campo ridotto.

Non si è allenato Nahitan Nandez, tornato dall’Uruguay positivo al Covid-19 e con un’accusa di violenze da parte della ex compagna. Per lui, sussurra radiomercato, si complicano le trattative per lasciare la Sardegna nel corso della finestra di gennaio, almeno destinazione Inter.

Diego Godin, invece, escluso a dicembre dopo la debacle contro l’Udinese, ha postato su Instagram alcuni video, che lo ritraggono intento ad allenarsi da solo.

In gruppo invece Lovato, arrivato dall’Atalanta per rafforzare la difesa cagliaritana, mentre c'è attesa anche per l’altro rinforzo Edoardo Goldaniga, sbarcato nell’Isola dal Sassuolo per contribuire anch’egli alla riscossa attesa dai tifosi dopo la pessima prima parte della stagione disputata dai rossoblù.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata