Prosegue la campagna abbonamenti 23/24 del Cagliari: sono già oltre 3.500 i tifosi che hanno deciso di rinnovarlo. In considerazione delle numerose richieste ricevute, il periodo riservato alla prelazione per gli abbonati della scorsa stagione è stato prorogato fino a giovedì 20 luglio.

La vendita libera inizierà pertanto il 22 luglio e si chiuderà l’11 agosto.

Alla luce dei consistenti flussi registratisi in questi giorni presso il Ticket Service di Piazza L’Unione Sarda, si consiglia - quando possibile - di prediligere i canali digitali sia per la sottoscrizione dell’abbonamento che per il rinnovo della Fidelity Card “Passione Casteddu” (se scaduta).

Di seguito i passaggi da seguire per esercitare la prelazione sull’abbonamento:

1) Rinnovare la Fidelity Card “Passione Casteddu” (se scaduta) seguendo la procedura indicata a questo link, alla voce “Rinnovo Fidelity Card". Diversamente, la Fidelity Card si rinnoverà automaticamente dalle ore 10 del giorno successivo.

2) Esercitare la prelazione sull’abbonamento online oppure presso il Ticket Service di Piazza L’Unione Sarda e nelle ricevitorie autorizzate.

