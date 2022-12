Il Cagliari è partito nel pomeriggio alla volta di Palermo con un carico di assenti. Diverse le defezioni nella lista di 24 giocatori convocati da Fabio Liverani per la sfida di domani (inizio posticipato alle 18.45) contro i rosanero al “Barbera”.

Restano a casa, per infortuni vari, Di Pardo (che rischia così di saltare lo stage azzurro a Coverciano), Barreca, Mancosu, Rog e Deiola. Centrocampo ridotto all'osso, quindi, ma anche scelte limitate per gli esterni di difesa. Anche per questo Liverani ha chiamato i due Primavera Zallu e Cavuoti.

Questa la lista completa dei rossoblù per Palermo.

Portieri

Radunovic, Aresti, Lolic

Difensori

Zallu, Zappa, Altare, Goldaniga, Capradossi, Dossena, Obert, Carboni

Centrocampisti

Nandez, Makoumbou, Viola, Kourfalidis, Lella, Cavuoti

Attaccanti

Falco, Pereiro, Luvumbo, Millico, Pavoletti, Lapadula

