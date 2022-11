Partirà dalla panchina Mancosu, al rientro dopo tre giornate ai box. Saranno inizialmente Lapadula e - a sorpresa - Pereiro a guidare l’assalto al lanciatissimo Pisa, che non perde da sette partite.

A loro volta reduci dalla beffa di Bolzano contro il Sudtirol, i rossoblù non possono più permettersi ulteriori passi falsi se vogliono rientrare nel treno dei playoff.

Devono ricominciare a vincere oggi alla Unipol Domus, e per farlo il tecnico Liverani ha scelto i seguenti undici: Radunovic, Di Pardo, Altare, Capradossi, Carboni, Nandez, Viola, Deiola, Rog, Pereiro e Lapadula. Out Pavoletti, Goldaniga e Falco. Dall’altra parte, al via Livieri, Calabresi, Marin, Toure, Nagy, Beruatto, l’ex Matteo Tramoni, Rus, Morutan, Torregrossa e Barba.

Toscani su di giri. Da quando la squadra è passata dalle mani di Maran a quelle di D’Angelo ha cambiato marcia e non ha più perso una gara. Fischio d’inizio alle 14. Arbitra per la prima volta il Cagliari l’emergente Rutella. Seguirà poi la sosta.

