Chi ha tempo non perda tempo. È solo la quarta giornata, ma la sfida dell’ora di pranzo con l’Udinese già pone al primo bivio stagionale il Cagliari reduce da due sconfitte (contro Inter e Bologna) e ancora alla ricerca della prima vittoria. Non è soltanto una questione di classifica, che pure inizia ad avere un peso specifico.

È un vero e proprio collaudo - vista anche la tipologia dell’avversario - per la squadra di Ranieri che ha sfruttato la sosta per mettere ulteriore benzina nelle gambe di chi era in ritardo con la preparazione, per recuperare giocatori importanti come Pavoletti e Mancosu (non ce l’ha fatta, invece, Petagna) e per favorire l’inserimento dei nuovi (compatibilmente con gli impegni con le varie nazionali).

Ranieri si affida a Radunovic, Wieteska, Dossena, Hatzidiakos, Zappa, Deiola, Prati, Makoumbou, Augello, Pavoletti, Luvumbo.

Sottil risponde con Silvestri, Perez, Bijol, Kabasele, Festy, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara, Thauvin e Lucca.

