Buffon al Parma, è arrivata l’ufficialità. Si chiude il cerchio 26 anni dopo, la carriera del portierone finisce là dove è cominciata il 19 novembre 1995, giorno della gara d’esordio in Serie A a 17 anni, quando fermò il grande Milan risultando subito migliore in campo.

L’ufficialità arriva proprio nel giorno del suo ultimo match in crociato, risalente a 20 anni fa, al 17 giugno 2001 contro la Roma. Un video emozionante girato al Tardini, poi un tweet condiviso anche dal presidente Kyle Krause: “He is back where he belongs. He is back home”.

Buffon, 43 anni lo scorso gennaio, ha accettato il biennale offerto dal club e sarà titolare in Serie B l’anno prossimo. Con la maglia del Parma ha già totalizzato 220 partite vincendo una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa Uefa. Poi il passaggio alla Juve e la grande carriera internazionale, con tanto di Mondiale vinto nel 2006 e con un unico cruccio, quella Champions League che gli è sempre mancata e che a questo punto non arriverà mai più.

Nel video girato in gran segreto nei giorni scorsi al Tardini il portiere recupera da una buca scavata in una porta la sua "capsula del tempo" con dentro foto e maglie della sua prima avventura crociata, più la classica maglietta azzurra con la 'S' di Superman, il soprannome che coniarono per lui proprio a Parma.

"I' m in", io ci sono, la replica di Buffon. La presentazione ufficiale nei prossimi giorni, appena il presidente Krause, in questo momento negli Stati Uniti, farà ritorno in Italia.

