Fine 2022 da incubo e prima parte della stagione 2023/2024 cancellata per Manuel Neuer.

Pochi giorni dopo la clamorosa eliminazione della sua Germania alla fase a gironi dei Mondiali, il numero 1 del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, ha annunciato che la sua stagione è finita qui in seguito a una caduta mentre sciava in vacanza.

Il 36enne estremo difensore è stato operato alla gamba destra e, in un post su Instagram che lo ritrae sul letto di un ospedale con la gamba ingessata, annuncia: «Che dire, la fine dell'anno poteva sicuramente andare meglio...Mentre cercavo di schiarirmi le idee sciando, mi sono rotto la parte inferiore della gamba. L'intervento è andato bene e ringrazio lo staff medico, ma fa male sapere che la stagione in corso per me è finita».

Per il Bayern, che ai Mondiali ha perso per una lesione ai legamenti del ginocchio anche il francese Lucas Hernandez, un altro duro colpo. I bavaresi agli ottavi in Champions affronteranno il Psg.

