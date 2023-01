Bologna batte Spezia 2-0 nel primo anticipo della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A.

Gara mai in discussione al Dall’Ara, dove i felsinei dominano dal 1’ all’ultimo minuto e con un gol per tempo si assicurano i tre punti che li portano a quota 26, nella parte sinistra della classifica in attesa che scendano in campo anche Juventus, Empoli e Fiorentina.

Apre le marcature Posch al 37’ su assist di Orsolini, la chiude lo stesso Orsolini al 77’. Lo Spezia resta così fermo a 18 punti, quintultimo e a +6 sulla zona retrocessione.

Colpaccio della Salernitana a Lecce, i campani si impongono per 2-1 nello scontro diretto.

Grandi emozioni al Via del Mare nei primi minuti. Al 5’ ospiti già in vantaggio con Dia poi, dopo un’occasione fallita a testa, arriva il raddoppio di Vilhena. Il Lecce accorcia subito al 23’ con un bel gol di Strefezza e va più volte vicino al pareggio.

Nella ripresa i salentini continuano ad attaccare e a produrre occasioni da gol, ma concedono il fianco ai campani che si fanno più di una volta pericolosissimi in contropiede, colpendo anche un palo.

Inutile l’assalto finale: finisce 1-2, vittoria che vale il sorpasso per i campani, che salgono a 21 punti lasciando il Lecce fermo a 20.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata