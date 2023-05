Claudio Ranieri e Lucio Bernardini: i tifosi storici, a leggere questo nome, l’hanno di certo scandito con il ritmo di un coro che fu. Due pezzi di storia rossoblù, tra passato e presente, si sono incontrati oggi all’hotel Cenacolo di Assisi: l’alloggio del Cagliari in attesa della sfida di questa sera alle 20,30 contro il Perugia.

Bernardini, nato nella vicina Città di Castello, è andato a incontrare l’allenatore col quale visse la cavalcata dalla C1 alla A: da protagonista e con la maglia numero 10 sulle spalle.

Dopo la conquista della promozione nella massima serie non venne confermato. Ma un pezzo del suo cuore è rimasto a Cagliari e col Cagliari. E non ha voluto far mancare la sua dimostrazione d’affetto al tecnico che adesso sta cercando di ripetere l’impresa di più di 30 anni fa.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata