Primo tempo con poche emozioni e nessun gol quello che si è chiuso al “Ciro Vigorito”, con Benevento e Cagliari al riposo su un inevitabile 0-0.

Liverani conferma in toto la formazione che la settimana scorsa ha battuto il Modena. Il 4-3-3 dei rossoblù prevede Radunovic in porta, Zappa, Goldaniga, Altare e Obert in difesa, Viola, Makoumbou e Rog, ancora capitano, a centrocampo, e il terzetto offensivo composto da Nandez, Lapadula e Mancosu. Si parte con ritmi alti. Dopo appena 2 minuti, Acampora dalla distanza mette alla prova i riflessi di Radunovic, che si distende e salva in tuffo.

La risposta del Cagliari al 5' è affidata a Mancosu: assist liftato per Lapadula, che però non riesce a dare il tocco decisivo sotto porta. Poco dopo ancora Acampora dalla distanza, ordinaria amministrazione per Radunovic. Poi la gara cala di tono, complice anche il gran caldo, e di palloni dalle parti dei due portieri non ne arrivano più, con le squadre che vanno al riposo sullo 0-0.

