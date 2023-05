Bene la Roma, male la Juventus e la Fiorentina.

La Roma vince con Bove: 1-0

Si sono giocate le seminali d’andata di Europa League. La Roma, con un gol al 62’ del giovane Bove ha piegato (1-0) il Bayer Leverkusen all’Olimpico. Il ritorno si giocherà in Germania giovedì prossimo alle 21.

La Juve pareggia con Gatti: 1-1 in casa contro il Siviglia

La Juventus invece ha pareggiato in casa (1-1) con il Siviglia: al 26’ rete di En-Nesyri. Il pari di Gatti al 97’ fa esplodere lo Stadium. Sarà comunque dura in trasferta, al ritorno, per la squadra di Allegri, conquistare la finale. Giovedì prossimo alle 21 la gara di ritorno.

La Viola cade col Basilea 1-2

In Conference League al Franchi la Fiorentina cede 1-2 al Basilea. Al gol dell’ex Cabral al 25’, sono seguiti i gol di Diouf al 72’ e di Amdouni al 92’, una mazzata per la Viola. Giovedì alle 21 il ritorno in Svizzera.

(unioneonline/lopi)

© Riproduzione riservata