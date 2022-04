Genoa-Cagliari è finita 1-0. Ecco le pagelle rossoblù.

Cragno 6: Incolpevole sul gol, la pochezza offensiva del Genoa non gli consente di mettersi in mostra.

Altare 6,5: Sempre in anticipo, prova autoritaria. Anche l’assist per il palo di Joao Pedro.

Ceppitelli 6,5: Non giocava da un mese e mezzo, da titolare da quattro mesi. Se la cava molto bene prima sul veloce Yeboah, che lo mette in difficoltà in una sola occasione nell’uno contro uno, poi contro l’inconsistente Destro. Esce lui e su quella palla vagante in area che Badelj capitalizza non ci arriva nessuno.

Walukiewicz (dall’81’) s.v.

Carboni 6: Partita tutto sommato tranquilla anche la sua. Senza grandi sbavature contro l’inconsistenza dell’attacco genoano.

Bellanova 5: Brutta prova per il giovane esterno: parte in velocità sulla destra solo una volta, troppo poco per i suoi standard. Anche impreciso.

Nandez (dall’81’) s.v.

Marin 5,5: Dopo il match sontuoso col Sassuolo non si vede praticamente mai. La colpa non è solo sua, il Cagliari salta sistematicamente il centrocampo. Nel finale bella palla per Rog che calcia sull’esterno della rete.

Grassi 6: Recupera molti palloni che gli valgono la sufficienza.

Rog (dal 77’) 6,5: Un tiro sull’esterno della rete, un’azione personale interrotta da un fallo da ammonizione con cui aveva creato la superiorità numerica e poteva far involare i rossoblù verso la porta avversaria. Ogni spezzone un passo in avanti, non ci stupiremmo di vederlo titolare alla prossima: una preziosa risorsa in vista del rush finale.

Deiola 5,5: Vedi Marin. Dal gol partita col Sassuolo al match anonimo di oggi, non solo per colpa sua.

Dalbert 5,5: Fa qualcosina in più rispetto a Bellanova. Mette un paio di cross e manda Joao Pedro al tiro. Poca roba comunque.

Joao Pedro 6: Quel palo grida ancora vendetta. Nelle difficoltà di un Cagliari che lo serve poco e male, lui fa quel che può.

Keita 6: Se lo servi con le palle lunghe e alte contro un gigante come Ostigard non puoi dargli troppe colpe se non la vede. Quando viene lanciato palla a terra, si beve il difensore avversario e impegna Sirigu.

Pavoletti (dal 73’) 5,5: Messo dentro per sgomitare con Ostigard, fa solo quello.

Mazzarri 5,5: La sconfitta è immeritata. Ma il Cagliari ha rinunciato a giocare palla a terra, quelle poche volte che lo ha fatto in contropiede è riuscito a pungere. Col Genoa costretto a vincere e tutto proiettato in avanti nel finale, non avremmo sostituito Keita con Pavoletti.

