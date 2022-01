Cagliari alle prese con la battaglia dei tamponi. Con Bellanova negativizzato, si affrontano i test tra la speranza che qualcun altro lo segua e il timore di altri casi di positività.

La certezza è che salvo miracoli anche Nandez non sarà in campo contro i viola. Il giocatore uruguaiano si è allenato a parte e ancora risentiva di una botta rimediata in Coppa Italia contro il Sassuolo. Tecnico e staff medico faranno una valutazione tra stasera e domani mattina, ma le speranze sono davvero ridotte al minimo.

Il Leon rossoblù si aggiunge ai positivi Grassi, Lovato, Aresti, Cragno, Deiola, Lykogiannis e Cavuoti, agli squalificati Pavoletti e Carboni, e ai lungodegenti Rog, Walukiewicz e Strootman. Il ritorno di Bellanova non dovrebbe coincidere con un rientro in campo da titolare, e così sarebbe anche in caso di negativizzazione dei positivi di lunga data Grassi e Lovato,

Perlomeno torna Ceppitelli in difesa accanto ad Altare e Goldaniga. Una mossa che consentirebbe di dirottare Obert sulla fascia sinistra e utilizzare Dalbert in mediana accanto a Ladinetti e Marin o Oliva (anche lui tornato da pochissimo). Salgono in mezzo al campo anche le quotazioni di Kourfalidis, per lui sarebbe esordio in serie A.

Sulla fascia destra ci sarà Zappa con la possibilità di utilizzare Bellanova magari nel finale. Davanti, con la squalifica di Pavoletti, sarà un attacco tutto sudamericano con Pereiro e Joao Pedro.

CASA VIOLA – Anche la Fiorentina ha le sue grane. Due big infatti non sono partiti per la trasferta di Cagliari assieme al resto della squadra e non prenderanno parte al lunch match di domenica alla Domus.

Parliamo di Riccardo Saponara e del capocannoniere della Serie A Dusan Vlahovic. Poco fa la Viola ha comunicato che ''due membri del gruppo squadra regolarmente vaccinati e asintomatici sono risultati positivi al Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata odierna''.

L'attesa per il responso dei tamponi ha fatto ritardare il volo per la Sardegna di qualche ora.

Assenti anche Martinez Quarta, appena guarito dal Covid, e Amrabat impegnato in Coppa d’Africa. Probabilissimo l’esordio dal 1’ di Piatek.

