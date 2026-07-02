Belgio, rimonta pazzesca sul Senegal e qualificazione al fotofinish. Usa, 2-0 facile alla BosniaI Diavoli Rossi, sotto di due gol all’86’ col Senegal, pareggiano e poi trovano il gol vittoria su rigore nei supplementari, in pieno recupero
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Il Belgio, sull’orlo dell’eliminazione, rimonta due gol di svantaggio nel finale al Senegal e passa ai supplementari. Gli Stati Uniti piegano senza problemi la Bosnia.
A Seattle la clamorosa rimonta del Belgio. I senegalesi dominano in lungo e in largo nel primo tempo e dopo due pali trovano il meritato vantaggio con Diarra, a inizio ripresa arriva anche il raddoppio di Sarr, bellissimo. Il Belgio fatica ma nel finale, con i gol di Lukaku all’86’ e Tielemans all’89’ raggiunge un insperato pareggio, grazie a un’avventata uscita del portiere senegalese. E nel finale dei supplementari, al 125’, grazie a un rigore – netto – messo a segno dallo stesso Tielemans trova un’incredibile qualificazione.
Tutto più facile per gli Stati Uniti, che a San Francisco superano la Bosnia per 2-0 con le reti di Balogun al 45’ e il raddoppio di Tillman all’82’, nonostante gli States fossero in 10 per l’espulsione proprio di Balogun.
Usa e Belgio si affronteranno agli ottavi di finale.
Le partite dei sedicesimi
Germania-Paraguay 1-2 (d.c.r.)
Francia-Svezia 3-0
Sudafrica-Canada 0-1
Olanda-Marocco 1-2 (d.c.r.)
Portogallo-Croazia
Spagna-Austria
Usa-Bosnia 2-0
Belgio-Senegal 3-2 (d.t.s.)
Brasile-Giappone 2-1
Costa d'Avorio-Norvegia 1-2
Messico-Ecuador 2-0
Inghilterra-Congo 2-1
Argentina-Capo Verde
Australia-Egitto
Svizzera-Algeria
Colombia-Ghana
(Unioneonline)