Il Belgio, sull’orlo dell’eliminazione, rimonta due gol di svantaggio nel finale al Senegal e passa ai supplementari. Gli Stati Uniti piegano senza problemi la Bosnia.

A Seattle la clamorosa rimonta del Belgio. I senegalesi dominano in lungo e in largo nel primo tempo e dopo due pali trovano il meritato vantaggio con Diarra, a inizio ripresa arriva anche il raddoppio di Sarr, bellissimo. Il Belgio fatica ma nel finale, con i gol di Lukaku all’86’ e Tielemans all’89’ raggiunge un insperato pareggio, grazie a un’avventata uscita del portiere senegalese. E nel finale dei supplementari, al 125’, grazie a un rigore – netto – messo a segno dallo stesso Tielemans trova un’incredibile qualificazione.

Tutto più facile per gli Stati Uniti, che a San Francisco superano la Bosnia per 2-0 con le reti di Balogun al 45’ e il raddoppio di Tillman all’82’, nonostante gli States fossero in 10 per l’espulsione proprio di Balogun.

Usa e Belgio si affronteranno agli ottavi di finale.

Le partite dei sedicesimi

Germania-Paraguay 1-2 (d.c.r.)

Francia-Svezia 3-0

Sudafrica-Canada 0-1

Olanda-Marocco 1-2 (d.c.r.)

Portogallo-Croazia

Spagna-Austria

Usa-Bosnia 2-0

Belgio-Senegal 3-2 (d.t.s.)

Brasile-Giappone 2-1

Costa d'Avorio-Norvegia 1-2

Messico-Ecuador 2-0

Inghilterra-Congo 2-1

Argentina-Capo Verde

Australia-Egitto

Svizzera-Algeria

Colombia-Ghana

(Unioneonline)

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