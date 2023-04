La Spezia ha battuto la Techfind San Salvatore per 51-44 allungando nel finale e si è aggiudicata gara1 dei quarti dei playoff della A2 femminile di basket. La serie, al meglio delle tre, si sposterà ora a Selargius, dove alle 16.30 di giovedì 27 aprile si giocherà gara2. Domani alle 15, il Cus Cagliari farà visita all’Ancona al PalaScherma, dove si giocherà gara1 della serie playout. Le cussine, arrivate penultime con 10 punti, affronteranno le marchigiane, a quota 20.

Il match. Le giallonere selargine hanno tenuto testa alla vice capolista e, dopo aver toccato il 5-7, hanno chiuso il quarto avanti 8-9. Le liguri hanno provato l’allungo affidandosi alla ex Virtus Zolfanelli, la Techfind ha risposto con Mura e all’intervallo lungo le spezzine erano avanti 24-21, vantaggio incrementato a inizio ripresa fino al 29-23. Il San Salvatore ha risposto con Ceccarelli, Mura e Aispurua, che hanno allungato fino al 33-38 di fine terzo quarto. Nell’ultima frazione, tuttavia, le padrone di casa hanno invertito la rotta e, con la forza del gruppo e il contributo fondamentale di Colognesi, hanno siglato il +8 e poi chiuso sul 51-44.

Positivo il commento di coach Simone Righi: «Siamo nelle condizioni di giocare una partita ad alta intensità, le ragazze sono state davvero brave a mettere sabbia negli ingranaggi di La Spezia. Il terzo quarto è stato magistrale, mentre è mancato qualche dettaglio negli ultimi dieci minuti di gara. Siamo consapevoli che giovedì in casa possiamo giocarcela fino in fondo con la voglia poi di tornare qua per sfoderare tutte le nostre carte in gara3». Il tecnico della Techfind ha incoraggiato le sue ragazze: «Sarà fondamentale adesso non abbattersi ma prendere energia e coraggio da questa partita perché l’abbiamo giocata a viso aperto, conservando morale e fiducia per l’appuntamento davanti al nostro pubblico».

Cestistica Spezzina-Techfind Selargius 51-44

(8-9; 16-12; 9-17; 18-6)

Cestistica Spezzina: Colognesi 11, Templari 2, Castellani 14, Delboni, Guzzoni 2, Nerini 2, Zolfanelli 11, Pini 8, N’guessan 1, Guerrieri, Ratti, Amadei. Allenatore Marco Corsolini.

Techfind San Salvatore Selargius: Aispurua 8, Mura 12, Granzotto 11, Ceccarelli 5, Srot 6, Pandori 2, Pinna, Vargiu, Corongiu, Valenti. Allenatore Righi.

© Riproduzione riservata