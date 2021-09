"Sarà una bella partita, molto combattuta con dei valori in campo. Sia noi che loro abbiamo giocatori di qualità. Immagino una partita equilibrata con dei buon contenuti tecnici".

Così Davide Ballardini vede la partita di domani (ore 15) alla Unipol Domus contro il Cagliari, valida per la terza giornata di campionato.

"Sono arrivati dei ragazzi che hanno completato la rosa - ha spiegato il tecnico dei liguri in conferenza stampa -. Abbiamo fatto senza e con la palla per portare tutti in buona condizione. Mi sembra che stiamo bene".

Nonostante i viaggi e gli impegni con le Nazionali: “Sono ragazzi giovani e recuperano presto”. Su Sirigu, che ha indossato anche la fascia di capitano dell’Italia: “E’ un onore e una responsabilità per tutti noi avere un uomo e un giocatore così, è una cosa che ci dà forza e responsabilità”.

Sull'inserimento in gruppo dei nuovi acquisti: "Alcuni stanno bene, altri meno. Vasquez è con noi da più tempo e sta migliorando molto. Gli altri non sono ancora al meglio. Ma è possibile che qualcuno di loro, nonostante una condizione non eccellente, scenda in campo".

Il Genoa ha zero punti in classifica, è reduce dalle sconfitte con Inter e Napoli. Il Cagliari ne ha uno, dopo il pari casalingo con lo Spezia ha perso a San Siro contro il Milan.

