Pareggio per l’Italia nella prima partita ufficiale dopo il trionfo all’Europeo.

Al Franchi di Firenze gli azzurri di Mancini non vanno oltre l’1-1 contro la Bulgaria, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar.

E’ proprio l’Italia a passare in vantaggio, grazie a Chiesa, che sblocca il risultato al 16esimo.

In chiusura della prima frazione, però, i bulgari trovano il pari, firmato da Iliev.

Nel secondo tempo Mancini prova a vincerla, mandando in campo anche Cristante, Berardi e Raspadori, al posto di Barella, Insigne e Immobile. Poi dentro anche Pellegrini. Ma il risultato non si sblocca.

L’Italia resta comunque al comando del girone con 10 punti, seguita da Svizzera (6) e Irlanda del Nord (4).

(Unioneonline/l.f.)

