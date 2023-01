Ora è ufficiale: come riportato dal sito del Cagliari, Paulo Azzi è un nuovo giocatore rossoblù. Arriva dal Modena a titolo definitivo e ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2025, con opzione di prolungamento a favore del club per un’ulteriore stagione.

Nato a Bragança Paulista, nello stato di San Paolo, classe 1994, Paulo Daniel Dentello Azzi cresce calcisticamente in Brasile, prima di approdare a 19 anni tra le fila del Cittadella. Il 15 marzo 2014 fa il suo esordio in Serie B contro il Como e nel turno successivo trova il primo gol tra i professionisti nella vittoria per 4-0 contro il Padova.

Così dal sito del Cagliari: «Veloce, forte fisicamente, è alto 188 cm, duttile dal punto di vista tattico: impiegato in carriera sia come laterale alto che basso, piede preferito il destro, in fase offensiva ama accentrarsi da sinistra per saltare l’uomo, cercare il tiro in porta o all’occasione fornire invitanti palloni agli attaccanti».

Dopo l’acquisto di Azzi, il Cagliari è ora alla ricerca degli altri due profili richiesti da Claudio Ranieri per rendere la squadra più competitiva e provare a rincorrere, se non i primi due posti, la Serie A attraverso un buon piazzamento playoff.

Servono un difensore centrale di peso e un centrocampista di grande fisicità, capace, nel caso, anche di accollarsi compiti di regia.

Il diesse Bonato avrebbe in agenda alcuni nomi, che dovrebbero garantire ai rossoblù anche il cambio di modulo (dal fallimentare 4-3-3 di Liverani al più classico 4-4-2 del tecnico di Testaccio). Non trovano comunque riscontro le indiscrezioni che vorrebbero il salernitano Gyomber a Cagliari né quelle di una trattativa per il fiorentino Benassi o – per ora – sul ritorno di Nainggolan.

Insomma, il club di Giulini gioca a carte coperte in questa fase del mercato, per evitare di veder sfumare gli obiettivi suggeriti da Ranieri.

Intanto, in vista del match di sabato alle 14 contro il Como di Faragò e Cerri, mancherebbero poche centinaia di biglietti al sold out.

