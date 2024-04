Tommaso Augello si sblocca in rossoblù e avvia il ribaltone che permette di battere 2-1 l’Atalanta, per tre punti vitali in ottica salvezza. «Sono contento del primo gol con la maglia del Cagliari, anche perché ha fatto partire la rimonta e ci ha fatto vincere una partita che magari non pensavamo», dice il terzino ex Sampdoria che poi si sofferma su quanto fatto dopo aver segnato. «L’esultanza ce l’ho dall’anno scorso che ho commentato le freccette, la dedica è sempre per mio padre che da lassù mi sta vicino».

L’analisi. Una gara complicata, ma dove il Cagliari ha mostrato i suoi valori. «Siamo partiti forse non benissimo, dopo ci siamo aggiustati sul piano tattico e abbiamo subito poco. Sul gol abbiamo fatto un errore, ma poi ci siamo rimessi in sesto e oltre alla questione caratteriale abbiamo fatto vedere anche delle buone doti tecniche». Sulla lotta salvezza Augello è chiaro: «Mancano ancora tanti punti, da martedì penseremo sicuramente agli errori che abbiamo fatto e alla partita che ci aspetta contro l’Inter».

