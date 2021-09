"Non cambieremo nulla, abbiamo disputato due ottime partite e solo il risultato non ci ha premiato. Continuamo quindi con questa rosa: i risultati verranno".

Parole di Gavino Satta, dirigente storico e uno dei patron dell'Atletico Uri, matricola sassarese del campionato di calcio serie D, che in queste prime due giornate ha pagato lo scotto del noviziato. All'esordio di Muravera infatti (2-3), dopo una brillante prestazione, i giallorossi hanno subito la rimonta locale solo negli ultimi minuti.

Domenica scorsa, dopo un primo condotto tempo al gran galoppo, l'Atletico Uri si è fatto sorprendere nella ripresa, in una delle poche conclusioni del Team Nuova Florida, cresciuto comunque rispetto ad un opaco primo tempo.

"Contro i laziali abbiamo concluso 14 volte in porta - precisa Satta - loro con 3 tiri hanno fatto 2 gol". In effetti l'Atletico Uri ha dimostrato un ottimo potenziale in avanti. Soprattutto con il centravanti italo argentino Hernan Altolaguirre, autore del gol degli uresi, giocatore che si è dimostrato un grande combattente, sempre a disposizione dei compagni. Qualche problema invece nel filtro a centrocampo, dove è stata lasciata eccessiva libertà a Capparella, miglior uomo degli ospiti. Domenica prossima l'Atletico Uri affronterà fuori casa il Vis Artena, anch'esso a 0 punti dopo due giornate. "Sono fiducioso - conclude Satta - e mi aspetto ulteriori passi in avanti dalla squadra".



