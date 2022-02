L’Atalanta pesca i tedeschu del Bayer Leverkusen in Europa League, la Roma se la vedrà con gli olandesi del Vitesse in Conference League.

Questo il verdetto dei sorteggi che si sono svolti in mattinata nella sede Uefa di Nyon, in Svizzera.

Roma che parte decisamente favorita. E favorita è anche l’Atalanta, che però dovrà fare attenzione a una squadra – quella tedesca – temibile. Ieri l’Atalanta ha staccato il pass per gli ottavi vincendo 3-0 sul campo dell’Olympiakos. Non ce l’hanno fatta invece il Napoli, travolto al “Maradona” per 4-2 dal Barcellona, e la Lazio, che non è andata oltre il 2-2 casalingo col Porto dopo aver perso per 2-1 nel match di andata.

In Conference invece la Roma era già qualificata agli ottavi in quanto prima nel suo girone.

Questo il quadro degli ottavi di Europa League

Glasgow Rangers (Sco) - Stella Rossa (Ser)

Braga (Por) - Monaco (Fra)

Porto (Por) - Lione (Fra)

Atalanta (Ita) - Bayern Leverkusen (Ger)

Siviglia (Spa) - West Ham (Ing)

Barcellona (Spa)- Galatasaray (Tur)

Lipsia (Aut) - Sparta Mosca (Rus)

Betis (Spa) - Eintracht Francoforte (Ger)

Questi invece gli ottavi di Conference League

Marsiglia (Fra) - Basilea (Svi)

Leicester (Ing) - Rennes (Fra)

Paok (Gre) - Gent (Bel)

Vitesse (Ola) - Roma (Ita)

PSV Eindhoven (Ola) - Copenaghen (Dan)

Slavia Praga (Ola) - Lask (Aut)

Bodo Glimt (Nor) - AZ Alkmaar (Ola)

Partizan (Ser) - Feyenoord (Ola)

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata