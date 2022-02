Mister Mazzarri alle prese con il rebus formazione in vista del lunch match di domenica contro l’Atalanta.

Tra i nodi da sciogliere per il tecnico rossoblù c’è innanzitutto quello sul compagno da affiancare in attacco a Leonardo Pavoletti, visto che Joao Pedro salterà la sfida contro la Dea per squalifica. La scelta potrebbe ricadere su Gaston Pereiro o, in alternativa, Mazzarri potrebbe lanciare il giovane Gagliano.

Grane anche in difesa, visto che Zappa e Altare sono positivi al Covid. Il mister recupera però Carboni, che è tornato negativo, anche se la quarantena gli ha impedito di restare al passo con i compagni. E indisponibile è anche Nandez, ancora alle prese con fastidi al ginocchio.

Non è da escludere di vedere in campo dall’inizio tutti e tre in nuovi acquisti della finestra di mercato invernale: Lovato e Goldaniga, già visti in azione, così come l’ultimo arrivato Baselli, che potrebbe fare il suo esordio in maglia rossoblù proprio al Gewiss Stadium di Bergamo.

Guardando agli avversari, Gasperini potrebbe lasciare in panchina Duvan Zapata, schierando in attacco Muriel, supportato dal nuovo acquisto Boga.

Di seguito le probabili formazioni:

Atalanta – Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Malinovskyi, Muriel, Boga.

Cagliari – Cragno; Lovato, Goldaniga, Ceppitelli; Bellanova, Marin, Baselli, Grassi, Dalbert; Pereiro, Pavoletti.

