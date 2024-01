Esordio da applausi per Gastòn Pereiro, grande protagonista nella vittoria casalinga della Ternana (3-1) contro il Cittadella nel campionato di Serie B. In prestito dal Cagliari, l’uruguaiano – cui è stata affidata la maglia numero 10 – è rimasto in campo per 73’, mettendo subito in mostra una tecnica superiore al livello della cadetteria.

Nel bilancio di un esordio che ha entusiasmato i tifosi della Ternana l’assist per la seconda rete e poi il gol del 3-1, al 60’. A volere Pereiro in rossoverde è stato Stefano Capozucca, attuale ds degli umbri. Ora i tifosi sperano che l’ex rossoblù possa dare continuità.

(Unioneonline)

