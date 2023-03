La Lega Serie A ha definito anticipi e posticipi delle giornate che si giocheranno da prima di Pasqua a fine aprile, in un mese molto intenso con tantissime partite tra Serie A, coppa Italia e coppe europee con sei italiane ancora in corsa.

Proprio gli impegni di Champions League, Benfica-Inter martedì 11 aprile e Milan-Napoli il giorno dopo, hanno determinato l`anticipo di alcune sfide della 29/a giornata a venerdì 7 aprile: Salernitana-Inter si giocherà alle 17, il Napoli farà visita al Lecce alle 19, mentre Milan-Empoli chiuderà il programma della giornata alle 21. Per la stessa giornata, sabato 8 alle 12.30 si giocherà Udinese-Monza, con Fiorentina-Spezia alle 14.30 e Sampdoria-Cremonese alle 16.00. Atalanta-Bologna comincerà alle 16.30, mentre alle 18.30 scenderanno in campo Verona-Sassuolo e Torino-Roma. La giornata pre pasquale si chiuderà alle 20.45 con Lazio-Juventus. Dopo gli impegni europei con i quarti di Champions, ma anche di Europa League, giovedì, con Feyenoord-Roma e Juventus-Sporting Lisbona, e di Conference, Lech Poznan-Fiorentina, la Serie A scenderà in campo con la 30/a giornata a partire da venerdì 14 aprile: alle 18.30 Cremonese-Empoli, alle 20.45 Spezia-Lazio. Sabato alle 15.00 toccherà a Bologna-Milan, alle 18.00 a Napoli-Verona e alle 20.45 Inter-Monza.

Quattro partite, invece, domenica, a partire dalle 12.30 con Lecce-Sampdoria, per poi proseguire con Torino-Salernitana alle 15, Sassuolo-Juventus alle 18 e Roma-Udinese alle 20.45. Lunedì Fiorentina-Atalanta, in posticipo, concluderà la giornata. Senza pause, da martedì a giovedì si giocheranno i ritorni dei quarti delle coppe europee, mentre venerdì 21 aprile sarà di nuovo campionato con Verona-Bologna, anticipo della 31ª giornata.

Sabato tre partite, Salernitana-Sassuolo alle 15.00, Lazio-Torino alle 18 e il delicatissimo derby ligure Samp-Spezia, in serata. Domenica il grosso del turno di campionato con ben cinque incontri, a partire da quello delle 12.30, Empoli-Inter per poi proseguire con Monza-Fiorentina ed Empoli-Cremonese. entrambe alle 15, Milan-Lecce alle 18 e il big match Juventus-Napoli alle 20.45, che calcolatrice alla mano, se i distacchi rimanessero questi, potrebbe essere già partita scudetto per i partenopei. Lunedì alla stessa ora Atalanta-Roma. Nella settimana successiva si giocheranno le gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia: mercoledì 25 aprile Inter-Juventus, il giorno dopo Fiorentina-Cremonese.

Poi sarà la volta della 32/a, a partire da venerdì 27 aprile con Lecce-Udinese alle 18.30 e Spezia-Monza alle 20.45. Sabato invece derby campano tra Napoli e Salernitana alle 15, Roma-Milan alle 18 e Torino-Atalanta alle 20.45. Domenica si comincia con Inter-Lazio alle 12.30 per poi proseguire con Cremonese-Hellas e Sassuolo-Empoli alle 15.00, Fiorentina-Sampdoria alle 18 e Bologna-Juventus alle 20.45.

