Un gol allo scadere che vale un’intera stagione. Non poteva esserci epilogo più bello per il Cagliari e per Leonardo Pavoletti, nominato MVP dei playoff della Serie BKT 2022/2023 anche grazie al gol che ha permesso ai sardi di centrare la promozione nella massima categoria dopo appena un anno.

Con una zampata in pieno recupero, l’attaccante ha fatto impazzire di gioia i tifosi rossoblù di una finale playoff da record. Una rete arrivata grazie alla tenacia e alla caparbietà con cui la squadra di Sir Claudio Ranieri ha saputo espugnare il San Nicola, stadio con più pubblico dell’intero campionato.

I giornalisti dei broadcaster ufficiali della Serie BKT non hanno avuto dubbi nel votare Pavoletti per il peso specifico della sua giocata, decisiva per le sorti di una promozione che sembrava ormai non più alla portata.

Il calciatore riceverà il trofeo questa sera alle ore 18:30 all’Unipol Domus di Cagliari dove andrà in scena la festa di premiazione dei rossoblù con la “Coppa Nexus” per i vincitori dei playoff della Serie BKT 2022/2023.

(Unioneonline/v.l.)

