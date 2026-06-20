Guido Angelozzi è il nuovo direttore sportivo dello Spezia, formazione attesa dalla nuova stagione in Serie C dopo la recente retrocessione. L’ex dirigente del Cagliari trova così squadra a poche settimane dalla chiusura del rapporto coi rossoblù, col presidente Tommaso Giulini che ha deciso di avvicendarlo con Pietro Accardi.

Per Angelozzi si tratta di un ritorno allo Spezia, dove ha vissuto il biennio dal 2018 al 2020 chiuso con la storica promozione in Serie A. Successivamente, aveva passato cinque anni al Frosinone fino al 2025, quando si è trasferito in Sardegna.

«La scelta è sempre stata chiara fin dal primo momento: Angelozzi era il nostro obiettivo principale e lo è rimasto», ha dichiarato il presidente dello Spezia, Charlie Stillitano. Il dirigente classe 1955, originario di Catania, ha firmato fino al 30 giugno 2029 e contestualmente ha risolto il suo contratto con il Cagliari.

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