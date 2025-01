Non ha neppure la metà degli anni di Gigi Scotto. Classe 2008, Andrea Fois è decisamente il più giovane della squadra sassartese. Oggi ha firmato con la Torres il suo primo contratto da professionista.

Andrea Fois è un prodotto del vivaio rossoblù. Può giocare sia a centrocampo che come trequartista.

Ha già debuttato in prima squadra: il tecnico Greco lo ha fatto entrare due domeniche fa nel match contro il Milan Futuro, vinto 5-1 dalla Torres. Pochi minuti, era l'84', ma che sono bastati per fargli assaporare la serie C.

La promozione di Andrea Fois in prima squadra con tanto di firma di contratto da professionista è uno sprone per gli altri giovani di un vivaio che la nuova dirigenza Abinsula ha rimesso in piedi e affidato a tecnici come Marco Sanna, che ha giocato in serie A con Cagliari e Sampdoria, e Omar Rivolta, altro ex Torres, cresciuito nel vivaio del Milan. Gli altri tecnici delle giovanili sono Mario Desole, Alessio Macioccu, Paolo Derrù e Pino Sanna.

