“A caccia di pecore”. Questo il messaggio comparso su un maxi-striscione mostrato dai tifosi del Napoli sul traghetto verso Cagliari, in vista della sfida della Domus contro i rossoblù.

Una scritta provocatoria, che ha fatto il giro dei gruppi social dedicati al mondo “ultras”, che testimonia ancora una volta la rivalità che da anni ormai contraddistingue le due tifoserie.

Allo sbarco a Cagliari ingente lo schieramento di uomini delle forze dell’ordine per scortare gli ultras partenopei verso lo stadio.

All’Unipol Domus il tutto esaurito nel settore ospiti (415 posti) è arrivato da giorni, con i residenti nella regione Campania che potevano acquistare esclusivamente in questa zona dello stadio e con la Fidelity Card SSC Napoli. Stamattina circa 60 sostenitori partenopei sono arrivati in aereo, mentre la maggior parte hanno raggiunto Cagliari in nave.

(Unioneonline)

