Prima di salutare Olbia per le meritate vacanze, l’Olbia Calcio ha voluto partecipare alla giornata della raccolta del sangue organizzata oggi dall’Avis in collaborazione col Mater Olbia.

Donatori d’eccezione i difensori Luca La Rosa ed Emerson Ramos Borges, i portieri Maarten Van der Want e Paolo Tornaghi e l’attaccante Daniele Ragatzu in rappresentanza dei giocatori, ma della delegazione dei bianchi hanno fatto parte anche Andrea Paniziutti per lo staff tecnico e Paolo Mele, Marco Ravelli e Matteo Sechi per la società.

Chiuso il campionato di Serie C domenica, con la trasferta sul campo del Grosseto, i galluresi sono ufficialmente liberi da ogni impegno: martedì il pranzo di gruppo ha decretato il rompete le righe e l’arrivederci al prossimo anno. Ancora in Serie C.

Con quale squadra, si vedrà: a tal proposito, il presidente Alessandro Marino ha annunciato di voler ripartire dai "grandi" e dai giovani del vivaio. Quanto all’allenatore, nelle prossime settimane verrà sciolta la riserva sulla conferma (o meno) di Max Canzi.

