Il Cagliari chiama e i tifosi rispondono. Circa 500 persone erano presenti nella tribuna del campo 1 al Crai Sport Center per seguire l’allenamento a porte aperte dei rossoblù, in vista della sfida di sabato pomeriggio alla Domus con l’Empoli.

La classifica e la sconfitta di Verona sono un dettaglio, applausi per tutti, soprattutto per Ranieri e capitan Pavoletti. Si è rivisto, durante il riscaldamento, Capradossi, che poi ha lavorato a parte con Nandez, Goldaniga e Prati, impegnati in un lavoro programmato a parte. E ha inanellato giri di campo anche Rog, ancora a metà del suo ennesimo lungo periodo di recupero. Palestra per Desogus e Radunovic.

Ranieri ha fatto giocare una partitella da due tempi da 20’ l’uno circa a tutto campo. Da una parte, in rosso, Scuffet in porta, Di Pardo, Obert, Wieteska e Augello in difesa, Viola e Deiola in mezzo, Luvumbo e Pereiro esterni, Pavoletti e Lapadula di punta. Dall’altra parte, in giallo, Aresti tra i pali, quartetto difensivo composto da Zappa, Dossena, Hatzidiakos e Azzi, in mezzo Sulemana e Makoumbou e davanti Oristanio, Mancosu e Jankto a sostegno di Petagna. Le reti tutte nella prima frazione, con Luvumbo che segna in contropiede e Jankto che fa 1-1 con una zampata sotto porta. Alla fine, applausi e autografi per tutti.

