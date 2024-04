«La partita più importante è quella di domani, poi penseremo alla Coppa Italia con la Lazio e vedremo le condizioni fisiche dei nostri calciatori».

Niente turnover in vista della sfida di Coppa di martedì per la Juventus, che venerdì sera affronta il Cagliari alla Domus: «Loro si giocano la salvezza e noi un posto in Champions, servirà una partita giusta anche perché hanno fatto 23 punti su 31 tra le mura amiche. In quello stadio è sempre difficile, i tifosi spingono molto».

I singoli: «Szczesny sta bene, è a disposizione e oggi vedrò cosa fare in vista di Cagliari», afferma a proposito del portiere polacco operato dopo il derby di sabato scorso per ridurre la frattura alle ossa nasali.

«Per il resto – continua Allegri – non ho grandi dubbi di formazione, dopo l’ultimo allenamento farò le mie scelte». Tra questi, quello dell’attaccante da affiancare a Vlahovic: «Devo ancora decidere tra Chiesa Yildiz».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata