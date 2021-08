Dopo i grossi acquisti di questa magica estate, il Muravera continua a rafforzare il settore dei fuori quota. Il direttore sportivo Sebastian Puddu ha ingaggiato dalla Primavera dell'Atalanta il centrale difensivo Sheb Derbali, 19 anni, un giocatore italo tunisino che l'Atalanta ha deciso di far maturare in Sardegna in una società e una squadra competitiva come il Muravera.

Di lui si dice un gran bane. Con l'allenatore Francesco Loi, può davvero far bene a fianco tra l'altro di giocatori che hanno conosciuto la Serie D e C e addirittura la Serie A (Mancosu).

