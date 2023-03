Dopo undici anni dall’ultima volta il Milan approda nei quarti di finale di Champions League. Alla squadra di Pioli, forte dell’1-0 dell’andata, basta lo 0-0 sul campo del Tottenham, rimasto in dieci nel finale per l’espulsione di Romero. E l'eliminazione dalla Champions League, al termine di una prestazione incolore del suo Tottenham, sancisce con ogni probabilità la fine del regno di Antonio Conte a Londra.

Gli assalti degli inglesi sono stati veementi, ma Tonali ha avuto la palla dell’1-0 e in pieno recupero, dopo un miracolo di Maignan su colpo di testa di Keane, il Milan ha avuto l’occasionissima con Origi in contropiede: la palla ha colpito però il palo e poi Forster ha parato.

Dopo sei minuti è arrivato il triplice fischio che consacra il Milan tra le migliori otto d’Europa. Deluso per l’eliminazione Antonio Conte, a fine gara esplode la gioia di Stefano Pioli. «Siamo stati bravi, avevo chiesto alla squadra di giocare con personalità», dice Pioli. «Abbiamo meritato questa qualificazione. Ora aspetteremo il sorteggio e ce la giocheremo: nulla è impossibile. Da lunedì ci ributteremo nel campionato, dove siamo un po’ in ritardo».

Le altre

Sempre in Champions, martedì 14 alle 21 c’è Porto-Inter; mercoledì 15, ancora alle 21, Napoli-Eintracht.

Europa League e Conference

Oggi in Europa League e Conference, giocano le altre.

In Europa League, la Roma ha battuto 2-0 la Real Sociedad (reti di El Shaarawy e Kumbulla) e si mette al sicuro per la gara di ritorno.

Tra poco in campo Juventus-Friburgo (ore 21): arbitra il greco Tasos Sidiropoulos. Paul Pogba, però, non farà parte dei convocati per la gara di questa sera contro il Friburgo. Non è stato escluso per problemi fisici, ma per motivi disciplinari. Il centrocampista francese ieri sera è arrivato in ritardo alla cena durante il ritiro pre-partita. Così il tecnico Allegri e la società hanno deciso di non convocarlo. Per il resto, recupera Alex Sandro, mentre rimangono ai box De Sciglio.

In Conference, sempre alle 21, Fiorentina-Sivasspor, sarà arbitrata dall'albanese Enea Jorgji.

