È la prima vacanza-ritiro della storia della Nazionale italiana, ospite del Forte Village di Santa Margherita di Pula nella prima tappa di avvicinamento agli Europei.

L'idea è quella di creare per i 33 convocati e per lo staff una situazione a metà tra lavoro e relax. Insieme alle loro famiglie ma con un allenamento al giorno, perché venerdì 28 c'è la partita alla Sardegna Arena con San Marino.

La struttura di Santa Margherita spiega che la scelta non è stata casuale. Fin dalla scorsa stagione il Forte Village - spiegano dal resort - si era distinto come il primo al mondo ad applicare le procedure sanitarie più avanzate in materia di Covid-19, che "avevano reso possibile agli ospiti poter trascorrere un soggiorno in libertà senza limitazioni, nel più totale rispetto della propria e altrui salute".

A settembre c’è stato il primo test con l’Atp 250 di tennis. Ora il raduno della Nazionale. Con un protocollo - continuano dal resort - definito nei minimi dettagli e ulteriormente rafforzato per la stagione 2021.

A disposizione della Nazionale per gli allenamenti giornalieri un campo da calcio in erba e un "performance centre" con attrezzature gym di ultima generazione. Poi ci sono tutti i servizi e le bellezze naturalistiche per i giocatori e le loro famiglie. A cominciare dalla spiaggia a pochi passi da un parco di 50 ettari che alterna pini secolari a piante tropicali e macchia mediterranea. "Siamo estremamente orgogliosi di poter ospitare la nostra straordinaria squadra nazionale di calcio”, dichiara Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato e direttore generale.

