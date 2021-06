Il mondo del calcio spagnolo è in lutto: è morto, a 86 anni, Luis del Sol Cascajares, centrocampista noto per aver giocato in Italia, vestendo la maglia sia della Juventus sia della Roma.

Lo ha fatto sapere la società del Betis Siviglia, in cui l’ex calciatore ha militato dal 1953 al 1959, prima di trasferirsi al Real Madrid e poi approdare in Italia.

Ha giocato in bianconero dal 1962 al 1970, poi due stagioni alla Roma e quindi il ritorno al Betis, dove ha concluso la sua carriera.

Con i Blancos ha vinto due volte la Liga, una Coppa dei Campioni e una Intercontinentale, alla Juve uno scudetto e una Coppa Italia.

Si è laureato campione d'Europa con la Spagna nel 1964.

(Unioneonline/F)

