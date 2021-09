Il mondo del calcio affronta un terribile lutto. La morte di Bryan Dodien, il 17enne cresciuto nel vivaio della Juventus che ha perso la sua battaglia contro una brutta malattia. Il tumore gli era stato diagnostica nel 2015, quando era solo un bambino di 11 anni. E uno dei suoi idoli, Paul Pogba, gli aveva dedicato una maglietta con la scritta “Bryan sono con te”, dopo un gol segnato in Coppa Italia al Torino.

L’ex centrocampista ha saputo della morte del ragazzo e sui social ha rivolto un pensiero alla sua famiglia: “È la più triste delle notizie. Tutte le mie preghiere vanno ai suoi cari. Perdere una persona che si ama non è mai facile, ma io non ti dimenticherò mai. Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio”.

