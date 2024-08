Tanti auguri a Thiago Motta, che oggi compie oggi 42 anni.

Nato in Brasile il 28 agosto 1982, grazie alle sue origini venete (il suo bisnonno emigrò in Sudamerica alla fine dell’Ottocento dalla provincia di Rovigo) ha ottenuto la cittadinanza italiana a 17 anni.

Da giocatore ha vestito le maglie di Barcellona, Atletico Madrid, Genoa, Inter e Paris Saint Germain.

Poi la carriera dall’allenatore, sulla panchina del Genoa, dello Spezia e, nella scorsa stagione, del Bologna, che ha condotto a una storica qualificazione in Europa. Ora guida la Juventus.

Per lui, questo, è un compleanno festeggiato alla grande: dopo due giornate di campionato i bianconeri sono infatti primi in classifica a punteggio pieno, con sei gol realizzati e zero subiti.

(Unioneonline)

